Вместе с тем, импорт Украины резко сократился.

Китай продолжает поставлять России нелетальное, но полезное в военном отношении оборудование, чтобы оказать существенное влияние на ход российско-украинской войны. В материале Politico говорится, что Пекин за 17 месяцев войны поставлял, в частности, бронежилеты, тепловизионные оптические прицелы и дроны для оккупантов. Вместе с тем, импорт Украины резко сократился.

Только в 2023 году Россия импортировала китайских БПЛА на более 100 миллионов долларов - в 30 раз больше, чем Украина. На 69% увеличился российский импорт китайской керамики - компонента, используемого в бронежилетах, в то время как экспорт в Украину сократился на 61%.

Среди китайских компаний, замеченных в поставках россиянам снаряжения, есть некая Shanghai H Win. Правда, администрация не смогла журналистам внятно объяснить, как случилось, что их товары оказались у россиян.

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Журналисты изучили ее документы и пришли к выводам, что закупки сотни тысяч бронежилетов и касок проводила российская фирма-"однодневка" "Сильва", зарегистрированная в Сибири. Кроме того, в закупках у Shanghai H Win тепловизоров на 11 миллионов долларов участвовала компания "Рика".

"Легиттелеком" из Москвы фигурировала в покупе 100 тысяч касок и столько же формы у Deekon Shanghai, а ростовская "Позитрон", основанная только в марте 2021 года, в ноябре и декабре 2022-го импортировала "шлемы для страйкбола", "разную керамику" и другие товары (в том числе дроны DJI Mavic 2 Enterprise Advanced и Mini 2) на сумму более 60 миллионов долларов от китайской фирмы Beijing KRNatural.

Кроме того, напоминают авторы материала, через Китай идет поток технологий, которые могут включать в себя компоненты, произведенные на Западе, которые могут иметь прямое военное применение. Исследователи Киевской школе экономики обнаружили, что более 60% импортных важнейших компонентов российского оружия, найденного на поле боя, были произведены американскими компаниями.

Эксперты соглашаются, что реакцию европейской общественности - в виде вторичных санкций против пособников войны - могут вызвать разве что поставки оружия и военной техники.

Китай и Россия - отношения стран на фоне войны в Украине

То, что Китай помогает российским оккупантам со снаряжением, уже давно не секрет. Хотя официально Пекин продолжает настаивать, что занимает нейтральную позицию в российско-украинской войне и не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Под поводом "нейтральности" китайские официальные лица неоднократно пытались продвинуть предложение о "мирных переговорах" в интересах России. Ради этого в Киев даже приезжала целая китайская делегация во главе с экс-послом КНР в России Ли Хуэйем.

Однако факты свидетельствует об обратном: заинтересованности в поддержке России. Между странами, в том числе, укрепляются дипломатические и экономические отношения. Оба государства предвзято относятся ко всем инициативам Запада, а Китай даже, как писали СМИ, учится на ведении Россией войны против Украины в разработке плана вторжения на Тайвань в будущем.

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