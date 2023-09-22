Это первый визит президент Сирии Башар Асада в Китай почти за 20 лет.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Китай, где встретился с президентом страны Си Цзиньпином для "углубленных переговоров". Это первый визит Асада в Китай почти за 20 лет с начала 12-летнего гражданского конфликта в Сирии, где Пекин был одним из его главных спонсоров. Китай и Сирия установят стратегическое партнерство, президент Си Цзиньпинь назвал этот шаг важной вехой в истории обеих стран, передает Sky News.

"Перед лицом нестабильной и неопределенной международной обстановки Китай готов продолжать сотрудничество с Сирией в интересах дружественного сотрудничества и защиты международной честности и справедливости", - сказал господин Си Цзиньпин.

Видео дня

Президент Сирии Асад прибыл в Китай в четверг перед церемонией открытия Азиатских игр, которые начнутся в субботу в восточном городе Ханчжоу, где к нему присоединятся другие иностранные лидеры.

Выступая накануне личных переговоров, представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сказал, что визит Асада "еще больше углубит политическое взаимное доверие и сотрудничество в различных сферах между двумя странами и выведет двусторонние отношения на новый уровень".

Следует отметить, лидер Сирии находится в Китае, чтобы активизировать усилия по прекращению более 10 лет дипломатической изоляции под западными санкциями и укреплению коммерческих связей с Пекином, поскольку Дамаск отчаянно нуждается в иностранных инвестициях.

Что происходит в Сирии

Неделю назад Израиль нанес удар по одной из главных авиабаз России в Сирии. Двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате удара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тартус, где находится российская военно-морская база.

Также в Сирии произошел очередной инцидент в противостоянии российского Министерства обороны с остатками "группы Вагнера". Во время попытки провести ротацию своих наемников в странах Африки, "ЧВК Вагнер" планировала осуществить промежуточную посадку самолета на российском военном аэродроме в Сирии. Однако российские военные не давали согласия и даже угрожали сбить самолет.

Вас также могут заинтересовать новости: