На протяжении всех последних лет израильтяне воздерживались от ударов по российским объектам, ограничиваясь ударами по иранским боевикам.

Двое сирийских солдат погибли и шестеро получили ранения в результате удара израильской авиации по средиземноморскому портовому городу Тартус, где находится российская военно-морская база. Об этом сообщает сирийское государственное информагентство Ortas.

В этом сообщении утверждается, что удар был нанесен по позициям ПВО. Позже сирийская армия заявила, что израильские ракеты ударили по окрестностям Хамы и нанесли лишь некоторый материальный ущерб.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийской оппозиции сообщил, что последний удар нанесен рядом с военной базой в южной части Хамы и военным аэропортом Эш-Шайрат на юго-западе центральной провинции Хомс.

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"Эта база является одной из главных военно-воздушных баз страны, которую Россия, главный союзник Асада, укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев. За последние годы Израиль нанес сотни ударов по иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены военные силы России", – пишет Reuters.

Официальных комментариев израильских властей относительно этого эпизода не было. Военные эксперты считают, что эти удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, целью которого является замедлить усиление Ирана в Сирии.

Ситуация в Сирии - последние новости

Как писал УНИАН, в Сирии произошел очередной инцидент в противостоянии российского Министерства обороны с остатками "Группы Вагнера". Во время попытки провести ротацию своих наемников в странах Африки, "ЧВК Вагнер" планировала осуществить промежуточную посадку самолета на российском военном аэродроме в Сирии. Однако российские военные не давали согласия и даже угрожали сбить самолет.

В июле, когда Евгений Пригожин уже впал в немилость к Путину, но еще был жив, началась борьба между ними за контроль над подразделениями "Вагнера" в Сирии. Тогда аналитики предупреждали, что дело может кончиться окончательным покорением Сирии иранскими аятоллами.

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