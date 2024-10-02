Прибытие корабля "Мэйшань" совпало с 75-й годовщиной КНР и 75-летием китайско-российских дипломатических отношений.

Флот береговой охраны Китая впервые вошел в Арктическое море для совместного патрулирования с РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные медиа КНР.

Отмечается, прибытие корабля "Мэйшань" в Арктику совпало с 75-й годовщиной Китайской народной республики и 75-летием китайско-российских дипломатических отношений. Это произошло после аналогичных совместных патрулирований, которые две страны осуществляют в северной части Тихого океана с 21 сентября.

Reuters отмечает, что арктические морские пути все чаще используются как альтернативный торговый путь между Тихим и Атлантическим океанами, поскольку глобальное потепление уменьшает ледник и позволяет судам дольше оставаться в морях, свободных ото льда. В то же время, несмотря на то, что эти маршруты значительно короче, они сложные и часто нуждаются в помощи ледоколов, чтобы помочь судам пройти вдоль северного побережья РФ.

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"Китай и Россия сотрудничают в развитии арктических судоходных маршрутов, поскольку РФ стремится поставлять больше нефти и газа в Китай в условиях санкций Запада, а Китай ищет альтернативный судоходный маршрут, чтобы уменьшить свою зависимость от Малаккского пролива в Юго-Восточной Азии", - говорится в публикации.

Китай расширяет военное присутствие на Арктику

Ранее адмирал Роб Бауэр отмечал, что НАТО беспокоит китайское судоходство по российскому Северному морскому пути. Опасность в том, что коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками китайского военного присутствия в Арктике. По словам адмирала, на борту этих судов находятся военные ученые. Альянс обеспокоен целями Китая, учитывая его все более тесные связи с Россией, включая сотрудничество в области энергетики и транспорта, которое привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай через арктические воды.

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