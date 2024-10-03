Он заявил, что политическое доверие между Китаем и Россией укрепляется, а их практическое сотрудничество приносит хорошие результаты.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил российского лидера Владимира Путина по случаю 75-летия установления дипотношений между двумя странами и заверил в готовности Китая расширять всестороннее сотрудничество с РФ.

Как говорится на сайте Министерства иностранных дел КНР, Си также совместно с Россией пообещал поддерживать стабильность в мире:

"Я готов работать с президентом Путиным, чтобы... постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией... и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете".

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Си также отметил, что политическое доверие между Китаем и Россией укрепляется, а их практическое сотрудничество имеет хорошие результаты.

В то же время Путин заявил, что российско-китайские отношения находятся на рекордно высоком уровне за всю историю, отметили во МЗС КНР. Российский лидер также заявил, что "российско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире".

Как Россия "беспокоится" о стабильности в мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке прямо пригрозил миру ядерным оружием.

Хельсинкская комиссия США настаивает на том, чтобы Штаты отказались от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и назвали Москву "постоянной" угрозой глобальной безопасности.

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