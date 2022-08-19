Политолог Орешкин "прошелся" по Медведеву, которого многие называют карманным президентом РФ.

Российский политолог Дмитрий Орешкин ответил на вопросы, кто из деятелей РФ оказывает влияние на происходящее и на продолжение агрессии России, а также какова политическая роль Дмитрия Медведева сегодня.

"По большому секрету - Владимир Владимирович Путин. Все остальные борются за сферы влияния, за доступ к телу. И более-менее успешно ведут эту борьбу. Но все решения принимает Путин, формирует внешнюю политику Путин", - заявил он в эфире проекта FreeДом.

Политолог считает, что в РФ все замкнуто на одном человеке. По его словам, есть люди, которые как-то еще могут влиять на Путина. Но в основном он черпает информацию и использует ее со стороны спецслужб.

Также "прошелся" Орешкин по Медведеву, которого многие называют карманным президентом РФ.

"Роль у него унизительна. Это все понимают, кроме него. Роль моськи, которая лает на слона. При этом он должен это делать громко, потому что у него плохой бэкграунд. Он старался вести себя как демократ и либерал, теперь ему нужно исправлять допущенные ошибки", - отметил политолог.

По его словам, Медведев не всегда может правильно сформулировать свои мысли, но ему это позволено, потому что "невелика скотинка".

По информации журналистов, бывший президент РФ пытался покончить с собой. Охранник якобы обнаружил Дмитрия Медведева в состоянии алкогольного опьянения и с оружием в руке.

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