Киссинджер убежден, что стратегически Россия уже проиграла.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер объяснил свои скандальные высказывания в Давосе о необходимости идти на уступки России ради возобновления переговоров по войне в Украине.

В интервью для Института Берггрюэна (вопросы задавал бывший глава Google Эрик Шмидт) он разъяснил свои нашумевшие высказывания в Давосе, когда его обвинили в призывах к территориальным уступкам России.

По его словам, он имел в виду возвращение к положению вещей на 24 февраля, поскольку признание российских приобретений с того момента будет вознаграждением агрессии. А вот вопрос Крыма - это другая тема и предмет переговоров. По его утверждению, Украина должна вернуть себе потерянные за последние месяцы территории, потом настанет момент для переговоров.

Киссинджер также высказал убеждение, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, потому что ее боевые действия продемонстрировали качественное изменение баланса сил в Европе. Вопреки тому, что все ожидали, и тому, что всегда происходило в истории, Россия не сумела при помощи обычных вооружённых сил победить более слабого соседа, говорит он.

Экс-госсекретарь США утверждает, что давний страх Европы перед российским вторжением сейчас преувеличен, а баланс сил в регионе кардинально изменился. Украинская армия представляет собой существенный фактор для этого баланса, а если к её возможностям добавить польскую и немецкую армию, то картина совсем меняется. Россия больше не представляет собой той силы, какую она представляла прежде.

Также Киссинджер полагает, что Си Цзиньпин, поддержавший Путина, сильно просчитался, поскольку ожидал быстрой победы России, которой не случилось. А теперь эта поддержка идёт Китаю во вред. В долгосрочное стратегическое сотрудничество России и Китая Киссинджер не верит.

Что этому предшествовало

Напомним, 25 мая Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

После этого советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером". Слова экс-госсекретаря США возмутили также Владимира Зеленского.

Как известно, Киссинджер был госсекретарем США в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.