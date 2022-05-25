Президент раскритиковал предложение экс-госсекретаря США Киссинджера.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал предложения некоторых западных политиков о том, что Украине следует пойти на уступки России, в том числе путем отказа от части своей территории.

В традиционном вечернем видеообращении глава государства ответил, в частности, на слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера. Ранее тот сказал, что Украина должна пойти на переговоры с РФ, даже если от нее потребуют уступки.

Зеленского возмутило, что в мире звучат предложения учитывать интересы страны-агрессора.

"Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе. Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у господина Киссинджера не 2022 год, а 1938-й. И он думал, что он говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - сказал он.

Глава государства напомнил, что в 1938 году семья на тот момент 15-летнего Киссинджера спасалась из нацистской Германии.

"Он все прекрасно понимал, и от него тогда не слышали, что нужно якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться от них или бороться с ними", - добавил Зеленский.

Напомним, 25 мая Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером".

Как известно, Киссинджер был госсекретарем США в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что мир не может вернуться к привычному ведению дел с РФ после ее преступлений в Украине.