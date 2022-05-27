Карточка американского политика была создана на сайте еще 24 мая.

Бывший государственный секретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер попал в базу украинского "Миротворца". В "чистилище" его внесли из-за "информационной спецоперации России против Украины"

Об этом сообщается на сайте "Миротворец".

Отмечается, что данные Киссинджера, а именно дату рождения, место проживания и ранее занимаемую должность, добавили 24 мая.

"Участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор и террорист) против Украины. Распространение нарративов российско-фашистской пропаганды и шантажа — ядерная война, глобальный упадок, голод, миграционный шок, наступление Китая и т.д. в обмен на усечение украинской территории (минимум – по состоянию до 24.02, максимум – без Донецка, Луганска и всего юга, включительно с Одессой). Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 25 мая Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина должна пойти на переговоры с Россией, даже если от нее потребуются уступки. По его словам, переговоры между РФ и Украиной должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они приведут к последствиям, которые будет нелегко преодолеть.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Киссинджера "давосским паникером".

Президент Владимир Зеленский жестко ответил бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру на предложение согласиться на потерю части территорий взамен на прекращение войны.

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