Появилось уникальное видео сегодняшней спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной и химической защиты РФ.

Момент подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова попал на видео.

Об этом УНИАН сообщили источники в СБУ и предоставили соответствующее видео. "На кадрах видно, как генерал Кириллов с помощником выходят из здания, а рядом стоит знаменитый самокат. Как только они оказываются в зоне действия взрывного устройства - самокат взлетает в воздух, вынося "приговор" военному преступнику", - прокомментировал информированный источник.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Сегодня утром стало известно, что Кириллов погиб в результате взрыва в Москве.

Ликвидация генерала Кириллова в Москве

Впоследствии источники УНИАН проинформировали, что Кириллова ликвидировала Служба безопасности Украины. Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба "двухсотые".

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно", - сообщил информированный источник в СБУ.

Военный эксперт Михаил Жирохов высказал мнение, что ликвидация Кириллова и других ключевых персон российского военно-промышленного комплекса свидетельствует о том, что Украина постепенно применяет тактику Израиля. "Совершенно точно, что это не случайно, что это комплексная программа, которая реализуется определенными силовыми ведомствами. Очевидно, что Украина постепенно берет опыт Израиля, который не имея возможности противостоять арабским странам напрямую, но в целом Моссад реализует тактику уничтожения ключевых персон и террористов. Они это реализуют последние 60 лет. Примерно такую тактику мы видим в последние годы и в Украине", - сказал он.

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