Подрывникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми, кто выходит из подъезда.

Российские следователи рассматривают несколько версий убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве.

Как сообщает "База", следователи имеют по меньшей мере три версии того, как киллеры могли следить за начальником войск РХБЗ ВС РФ. Самокат со взрывчаткой поставили перед подъездом возле дома ЖК "Среда" около 4 утра.

Однако подрывникам нужно было наблюдать в режиме реального времени за всеми, кто выходит из подъезда. Делать это они могли несколькими способами:

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из арендованной квартиры напротив, а подъезд просматривался из бинокля. Проверяют все квартиры, которые сдавались в аренду, особенно с новостями жильцами.

с припаркованного во дворе автомобиля.

с камер дома, получив к ним доступ.

При этом само взрывное устройство, по предварительным данным, было приведено в действие с помощью радиосигнала. Как пишет SHOT, речь идет о 200 граммах тротила. Очевидцы заявляют, что от взрыва в соседних домах тряслись стены и выбило стекла.

Взрыв в Москве 17 декабря - что известно

Как сообщал УНИАН, в Москве взорвали российского генерала. Погиб также его личный помощник.

Взрывчатку могли примотать к ручке электросамоката. Вероятно, она была приведена в действие дистанционно. Когда двое мужчин подошли к двери, произошел взрыв.

По данным SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, обломками побиты три автомобиля.

Впоследствии стало известно, что погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Источники УНИАН заявили, что Кириллова ликвидировала СБУ.

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