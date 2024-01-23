Отмечается, что офицерам приходится разбрасывать вооружение очень внимательно, ведь неизвестно, когда оно появится снова.

Следующие несколько месяцев будут иметь решающее значение для Украины. Командиры сил обороны принимают трудные решения.

Как заявил пресс-секретарь Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге, Украина сталкивается с нехваткой дополнительного финансирования и трудностями боевых действий с ограниченными ресурсами, передает "Радио Свобода".

"Следующие несколько месяцев будут критическими. Россияне продолжают обстреливать Украину беспилотниками и ракетами. Хотя линия фронта не изменилась существенно с обеих сторон, там все еще идут активные бои", – сказал Кирби.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что ситуация на поле боя напряженная. Украинским командирам приходится принимать "сложные решения".

"Им приходится принимать достаточно сложные решения относительно того, какое оружие используют, какие снаряды используют, какие ракеты. Потому что они не знают, когда будут следующие поставки. Это ужасная ситуация", - отметил Кирби.

Он также добавил, что Россия пытается договориться о поставках баллистических ракет из КНДР, продолжает запускать иранские дроны и продолжает производить собственное оружие.

Помощь США Украине - последние новости

Белый дом не выполняет обязательств по оказанию помощи Украине. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Он отметил, что республиканцы ежедневно оказывают давление на Белый дом,"чтобы получить ответы на критические вопросы, которые есть у американского народа, и мы должны это знать".

До этого президент США Джо Байден выступил с жестким заявлением в Конгресс из-за бездействия в отношении Украины.

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