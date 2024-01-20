По словам Майка Джонсона, во время общения с Зеленским он узнал, что Киев до сих пор не получил от США обещанных вооружений.

Белый дом до сих пор не выполняет взятых на себя обязательств по предоставлению помощи Украине для противостояния России. Об этом в комментарии Fox News заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

По его словам, республиканцы ежедневно оказывают давление на Белый дом, "чтобы получить ответы на критические вопросы, которые имеет американский народ, и мы должны это знать".

"Мы должны знать стратегию, финальную точку, как Украине выходить из этого конфликта. Почему Белый дом не предоставил критически важных систем вооружений, которые были запрошены и необходимы для противостояния России?" - сказал Джонсон.

Он отметил, что накануне Рождества встречался с президентом Украины Владимиром Зеленский, и тот сообщил, что Киев до сих пор не получил систем вооружения, которые просил в США.

"Другими словами, Белый дом не оказывает минимально необходимой поддержки, при этом просит все новые и новые миллиарды. Ну, пусть сначала сделает то, что не сделал", - резюмировал спикер Палаты представителей.

Помощь США Украине - последние новости

Если Конгресс не примет помощь Украине, Россия выиграет войну за несколько недель. Об этом заявили советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор разведки Аврил Хейнс во время встречи с лидерами Конгресса. По их словам, Киев исчерпает определенные возможности противовоздушной обороны и артиллерии уже "в ближайшие недели".

На днях Байден выступил с жестким заявлением к Конгрессу из-за бездействия в отношении Украины.

Белый дом еще в октябре прошлого года запросил у Конгресса предоставление дополнительной помощи Украине и Израилю, впрочем документ до сих пор так и не одобрили.

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