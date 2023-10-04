По его мнению, сейчас происходят вещи похуже чем в 1930 годах.

Бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после увольнения сравнил российского президента Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Многие действия, которые предпринимает Путин, очень похожи на действия Гитлера. Но сейчас мы имеем что-то еще хуже, чем то, что произошло в 1930 годы", - высказал он свое мнение.

Пр этом, он отметил, что считает правильным отправку Киеву вооружения, а не денег.

Видео дня

Отставка Кевина Маккарти

3 октября Палата представителей уволила спикера, лидера республиканского большинства Кевина Маккарти. Это первый подобный случай в истории США. Говоря о голосовании за временный бюджет США, он заявил, что не Украина, а его собственная страна и кризис на границе являются для него приоритетом.

При этом сегодня издание Reuters написало о том, что отставка Маккарти может сигнализировать об изменениях в настроениях по поводу помощи Украине. Некоторые из его возможных преемников решительно выступают за помощь Киеву, но другие категорически против. Издание отмечает, что пока не было указаний на то, кто может стать преемником Маккарти, но следующий спикер может отменить предоставление дополнительной помощи Украине до того, как предложение дойдет до Палаты представителей.

Вас также могут заинтересовать новости: