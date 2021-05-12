Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, что Ильназ Галявиев из так называемой благополучной семьи.

19-летний студент Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в школе №175 российской Казани не контактировал с родителями и съехал от них.

Читайте такжеБойня в школе: казанскому стрелку грозит пожизненное заключениеОб этом сообщила в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Молодой человек из так называемой благополучной семьи. Он учился в престижном вузе, который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей.... На уровне личных отношений контакта у родителей с ребенком не было, и как раз из-за этого системного затяжного конфликта он от них и съехал... Они в последнее время даже не понимали, что с ним происходит", - сказала она.

Волынец добавила, что ранее Галявиев не состоял на учете полиции или социальных служб. "Ни на каком учете он не состоял нигде - ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался", - сообщила Волынец, передает ТАСС.

Она отметила, что на данный момент у ведомства не получилось выйти на связь с родителями нападавшего. "Семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент", - добавила она.

Омбудсмен сказала, что не располагает информацией о том, что юноша был отстраненным и нелюдимым. По ее словам, на данный момент причина нападения не установлена.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошли стрельба и взрыв.

Сначала СМИ сообщали, что бойню в школе устроили два подростка. Однако, позже появилась информация, что Ильназ Галявиев действовал один, его задержали.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

19-летний студент купил ружье в Йошкар-Оле. Момент покупки оружия засняли камеры видеонаблюдения.

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Автор: Ирина Погорелая