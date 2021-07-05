Этюд Пикассо был найден в шкафу только после того, как ее продавец унаследовал дом.

Картина Пабло Пикассо продана на аукционе за $150 тыс. после того, как она пролежала в шкафу семьи из американского штата Мэн 50 лет.

Неизвестный покупатель приобрел этюд к известному произведению Пикассо Le Tricorne, что выставляется в одном из музеев Нью-Йорка.

То, что картина действительно принадлежит авторству одного из самых дорогих художников мира, еще должна подтвердить экспертиза компании его сына Клода Пикассо.

Читайте такжеИтальянские ученые нашли неизвестный эскиз Леонардо да ВинчиКак пояснило неназванное лицо, которое продавало этюд, в начале прошлого века члены семьи изучали искусство в европейских университетах и коллекционировали редкие книги и картины. Однако этюд Пикассо был найден в шкафу только после того, как продавец унаследовал дом, передает Голос Америки.

29 июня стало известно, что в Афинах нашли картину Пабло Пикассо, которую украли во время ограбления греческой галереи 9 лет назад. «Голову женщины» Пикассо нашли вместе с другой украденной работой – полотном «Мельница» 1905 года нидерландского художника Пита Мондриана.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая