Случай ареста каннибала стал вторым подобным за последние почти 20 лет.

В Германии арестовали учителя математики, оказавшимся каннибалом-гомосексуалом.

Об этом сообщает BBC News.

41-летнего учителя математики Стефана Р. подозревают в жестоком убийстве 44-летнего Стефана Т., пропавшего два месяца назад. По мнению полицейских, каннибал мог руководствоваться "сексуальными мотивами".

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Кости мужчины обнаружили в берлинском парке 8 ноября. Полиция сообщила, что на одной из костей нет плоти. Это навело следователей на предположение о том, что Стефан Т. стал жертвой каннибала.

Подозреваемый в убийстве якобы посещал некие "интернет-чаты", которые могут указывать на то, что он виновен.

Случай ареста каннибала стал вторым подобным за последние почти 20 лет.

Похожий случай произошел в марте 2001 года, когда 42-летний программист Армин Майвес у себя дома в Роттенбурге убил и съел Бернда Юргена Брандеса, с которым познакомился по интернету. И Майвес, и его жертва были гомосексуалами.

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Автор: УНИАН