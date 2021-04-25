По ее словам, строящийся газопровод "Северный поток - 2" необходимо "лишить политической поддержки".

Кандидат на пост канцлера Германии от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок считает, что странам Европы следует усилить давление на Россию в свете скопления российского военного контингента на границе с Украиной.

Как сообщает Deutsche Welle, такое мнение она выразила в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 25 апреля.

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Так, по ее словам, строящийся газопровод "Северный поток - 2" необходимо "лишить политической поддержки".

Кроме того, сопредседатель германских "зеленых" не обошла стороной стремление Украины установить более тесные связи с Западом. Суверенные государства вправе самостоятельно принимать решения об участии в альянсах, это же относится и к перспективе членства Украины в ЕС и НАТО, подчеркнула Бербок. По ее мнению, Москве следует направить соответствующее послание. Однако, в случае с Украиной, приоритетом выступает "немедленная стабилизация" ситуации, а шаги по вступлению в Североатлантический альянс до этого "нереалистичны", указала она.

Куда денется Меркель?

Ангела Меркель занимает пост федерального канцлера Германии с 2005 года. До нее председателем немецкого правительства был Герхард Шредер.

В октябре 2018 года она заявила, что уйдет с поста председателя своей партии ХДС, но останется канцлером до конца текущей каденции. Новым лидером политической силы стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, которая также занимает пост министра обороны Германии.

В новогоднем поздравлении Меркель подтвердила намерение уйти из политики после выборов в 2021-м году. Так что это было ее последнее новогоднее обращение к немцам.

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Автор: Светлана Закелова