Три четверти канадского экспорта идут в США, и новые пошлины станут ударом по канадской экономике.

Жителям Канады следует быть готовыми к трудным временам из-за драконовских пошлин, которые США вот-вот введут на канадские товары. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Я не буду приукрашивать это – наша нация может столкнуться с трудными временами в ближайшие дни и недели. Для нас наступил критический момент. Как заявил президент Трамп, он по-прежнему готов установить тарифы против Канады, возможно, уже с завтрашнего дня", – заявил он.

Вместе с тем Трюдо пообещал "содержательный, сильный, но разумный немедленный ответ".

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"Это не то, чего мы хотим, но если он (Трамп) будет двигаться вперед, мы тоже будем действовать", — сказал канадский премьер.

По данным Reuters, Канада отправляет в США около 75% всего своего экспорта, поэтому канадская экономика сильно пострадает от обещанных Трампом тарифов.

"Я знаю, что канадцы могут волноваться и быть обеспокоены, но я хочу, чтобы они знали, что федеральное правительство и собственно все правительственные структуры прикрывают им спину", - сказал Трюдо.

Трамп готовит огромные пошлины для Канады

Как писал УНИАН, в субботу Дональд Трамп планирует подписать указ о введении значительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. В Белом доме заявили, что новая пошлина на товары из Канады и Мексики составит 25%. Что касается Китая, то на его товары навесят дополнительные 10% пошлины помимо тех 15%, которые были введены ранее.

Ожидается, что новые таможенные правила вступят в силу с 1 марта. Также трем странам вроде бы позволят добиваться исключений для некоторых категорий товаров, но, вероятно, таких исключений будет минимум.

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