Канада собирается ввести масштабные торговые ограничения против США в ответ на вероятные аналогичные действия со стороны избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Отмечается, что Канада разрабатывает планы введения значительных пошлин на американскую продукцию, если Трамп выполнит свою угрозу установить 25% пошлины на канадские товары.
"Планы канадского правительства по торговым мерам в ответ выходят далеко за пределы узкого перечня товаров, произведенных в США, введенные во время конфликта 2018 года", - говорится в материале.
Издание напоминает, что тогда торговый спор закончился после того, как США, Мексика и Канада договорились пересмотреть региональное торговое соглашение. Сейчас канадские контрмеры могут быть еще более существенными. Так, одно из предложений включает введение значительных пошлин почти на все продукты, которые США экспортируют в Канаду, рассказал один из собеседников издания:
"Ответ Канады будет зависеть от того, что на самом деле сделает Трамп после того, как вступит в должность. Прежде всего, администрация Трюдо все еще надеется избежать торговой войны, и доказала, что серьезно относится к обеспокоенности США по безопасности границ".
Заявления Трампа относительно Канады
Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп попал в скандал. Он, в частности, заявил, что Канада может стать 51-м американским штатом и назвал действующего премьер-министра этой страны Трюдо ее губернатором. При этом он пообещал Оттаве защиту и снижение налогов.
Впоследствии Трюдо объяснил, что стоит за заявлениями Трампа об аннексии Канады. По его словам, это является отвлечением внимания от угрозы ввести высокие тарифы на канадский импорт.