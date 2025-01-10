Оттава планирует зеркально ответить Вашингтону в случае анонсированного Трампом введения огромных пошлин.

Канада собирается ввести масштабные торговые ограничения против США в ответ на вероятные аналогичные действия со стороны избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что Канада разрабатывает планы введения значительных пошлин на американскую продукцию, если Трамп выполнит свою угрозу установить 25% пошлины на канадские товары.

"Планы канадского правительства по торговым мерам в ответ выходят далеко за пределы узкого перечня товаров, произведенных в США, введенные во время конфликта 2018 года", - говорится в материале.

Видео дня

Издание напоминает, что тогда торговый спор закончился после того, как США, Мексика и Канада договорились пересмотреть региональное торговое соглашение. Сейчас канадские контрмеры могут быть еще более существенными. Так, одно из предложений включает введение значительных пошлин почти на все продукты, которые США экспортируют в Канаду, рассказал один из собеседников издания:

"Ответ Канады будет зависеть от того, что на самом деле сделает Трамп после того, как вступит в должность. Прежде всего, администрация Трюдо все еще надеется избежать торговой войны, и доказала, что серьезно относится к обеспокоенности США по безопасности границ".

Заявления Трампа относительно Канады

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп попал в скандал. Он, в частности, заявил, что Канада может стать 51-м американским штатом и назвал действующего премьер-министра этой страны Трюдо ее губернатором. При этом он пообещал Оттаве защиту и снижение налогов.

Впоследствии Трюдо объяснил, что стоит за заявлениями Трампа об аннексии Канады. По его словам, это является отвлечением внимания от угрозы ввести высокие тарифы на канадский импорт.

Вас также могут заинтересовать новости: