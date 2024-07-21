Она поддержала решение Байдена.

Вице-президентка Соединенных Штатов Америки Камала Харрис заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента.

"Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию [в кандидаты в президенты от Демократическо партии]. До дня выборов осталось 107 дней. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", - цитирует ее The New York Times.

Она назвала решение Джо Байдена снять свою кандидатуру самоотверженным и патриотичным поступком. "Он поставил американский народ и нашу страну превыше всего", - добавила Харрис.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Джо Байден вышел из президентской гонки. Он сказал, что хочет сосредоточиться только на выполнении своих обязанностей. Вскоре американский лидер призвал демократов объединиться вокруг Камалы Харрис, чтобы победить Дональда Трампа.

Тем временем Трамп убежден, что сможет победить Харрис. А спикер Палаты представителей Майк Джонсон жестко раскритиковал Байдена и Харрис, призвав президента срочно покинуть пост.

Решения Байдена снять свою кандидатуру называют историческим. Известно, что недавно у него диагностировали COVID.

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