Он эмоционально обратился к американцам.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на заявление Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки.

В комментарии CNN он назвал действующего американского лидера "худшим президентом за всю историю страны". Также он уверен, что вице-президента Камалу Харрис ему будет легче победить, чем Байдена, если она будет баллотироваться на эту должность.

В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Байдена мошенником и заявил, что политик никогда не был пригодным для выполнения обязанностей президента.

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"Все, кто его окружал, включая его врача и СМИ, знали, что он не способен быть президентом, и он им не был - а теперь посмотрите, что он сделал с нашей страной: миллионы людей пересекают нашу границу, совершенно непроверенных и непроверенных, многие из них из тюрем, психиатрических больниц, а также рекордное количество террористов. Мы сильно пострадали от его президентства, но мы очень быстро исправим нанесенный им ущерб", - написал он.

Байден вышел из гонки

Сегодня вечером президент Соединенных Штатов Америки официально сообщил, что решил не баллотироваться на новый срок. Это первый за последние десятилетия случай, когда действующий лидер отказался от переизбрания.

Впоследствии он официально поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис, однако она о своем выдвижении еще не объявляла.

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