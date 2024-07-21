Республиканец также жестко критикует Камалу Харрис.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки призвал президента Джо Байдена немедленно уйти в отставку.

Он прокомментировал решение президента выйти из гонки в микроблоге X. "Демократическая партия вычеркнула кандидата от демократов из избирательных бюллетеней чуть более чем за 100 дней до выборов. Признав недействительными голоса более 14 миллионов американцев, избравших Джо Байдена кандидатом в президенты от демократов, самопровозглашенная "партия демократии" доказала прямо противоположное", - написал Джонсон.

Республиканец назвал Камалу Харрис совладелицей "катастрофических политических провалов администрации Байдена", отметив, что ее баллотирование не улучшит перспективы демократов.

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"Независимо от хаоса в нынешнем Белом доме, нашим противникам по всему миру следует напомнить, что Конгресс США, американские военные и американский народ полностью готовы и преданы делу защиты наших интересов как дома, так и за рубежом. Если Джо Байден не готов баллотироваться в президенты, он не может быть президентом. Он должен немедленно уйти в отставку. 5 ноября не может наступить достаточно скоро", - добавил он.

Байден вышел из гонки

Напомним, сегодня вечером американский лидер опубликовал заявление о том, что в интересах его партии и страны не будет баллотироваться на новый срок. Он выразил поддержку кандидатуры своего вице-президента Камалы Харрис.

Дональд Трамп заявил, что победить Харрис ему будет еще легче, а также обвинил окружение Байдена в том, что они знали о его "неспособности быть президентом".

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