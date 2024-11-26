Сейчас есть две должности, которые могут заинтересовать Харрис.

Действующий вице-президент США Камала Харрис после поражения на президентских выборах не сдается и хочет продолжить политическую карьеру.

Как пишет Politico со ссылкой на людей из ближайшего окружения чиновницы, Харрис планирует снова баллотироваться в президенты в 2028 году или попытаться занять пост губернатора в родном штате Калифорния в 2026 году.

По данным издания, вице-президент будет изучать эти и другие возможные пути с членами семьи и ближайшими советниками в течение зимних праздников. Сейчас чиновница и ее советники определяют, как и когда Харрис выступит против избранного президента Дональда Трампа и подтвердит свою роль в Демократической партии.

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Как отмечается, она будет председательствовать на заседании Конгресса США 6 января 2025 года, где утвердят результаты выборов, а также появится на инаугурации Трампа 20 января.

Указывается, что Харрис и ее муж Даг Эмхофф собираются покинуть Военно-морскую обсерваторию, на территории которой располагается официальная резиденция вице-президента США. Им нужно решить, переедут ли они в свой дом в Лос-Анджелесе или создадут новую резиденцию в другом месте.

Как пишет издание, окружение чиновницы обеспокоено ее безопасностью, поскольку через шесть месяцев после отставки у нее закончится защита Секретной службы США.

Соратники Харрис убеждены, что ее поражение на президентских выборах вряд ли повредит политическому будущему.

"Если она решит не баллотироваться в 2028 году, то первые подсказки о ее политическом будущем могут появиться, когда она станет преемником Ньюсома в Калифорнии", - говорится в статье.

Выборы в США - последние новости о Харрис

Союзники Харрис считают, что в ее поражении на выборах виноват действующий президент Джо Байден. Они выразили глубокое разочарование Байденом за то, что он слишком долго тянул во время избирательной кампании и не признал ранее, что не справляется со своими задачами.

Newsweek предполагает, что Харрис может занять должность судьи Верховного суда США. Новую роль после поражения и гарантирует ей при этом долгосрочное либеральное место.

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