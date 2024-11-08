По их мнению, Байден слишком долго тянул с отказом от участия в выборах.

Союзники вице-президента Камалы Харрис считают, что в ее сокрушительном поражении на выборах в США виноват нынешний президент Джо Байден. Как пишет Associated Press, некоторые сторонники Харрис выражают разочарование решением Байдена участвовать в выборах - несмотря на давние опасения избирателей по поводу его возраста. Кроме того, по их мнению, ситуация с постпандемической инфляцией, а также проблемы на границе США и Мексики практически закрепило сдачу демократами Белого дома.

Некоторые высокопоставленные демократы, включая трех советников кампании Харрис, выразили глубокое разочарование Байденом за то, что он слишком долго тянул во время избирательной кампании и не признал раньше, что не справляется со своими задачами.

"Самое большое бремя этой потери лежит на президенте Байдене. Если бы он ушел в отставку в январе, а не в июле, мы могли бы оказаться в совсем другом месте", - заявил Эндрю Янг, который баллотировался против Байдена в 2020 году на пост кандидата от Демократической партии.

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Янг кроме того утверждал, что лидеры Демократической партии также заслуживают вины за то, что слишком долго не решались давить на Байдена. За несколькими исключениями, демократы избегали публично говорить о возрасте Байдена.

Харрис удалось вызвать гораздо больший энтузиазм, чем Байден вызывал у электората партии, пишет AP. Но проблема была в том, что она с трудом могла определить, чем ее администрация будет отличаться от администрации Байдена.

Стратеги, консультирующие кампанию Харрис, заявили, что сжатый график кампании еще больше усложнил для Харрис задачу отделить себя от президента. Если бы Байден ушел в отставку в начале года, сказали они, у демократов было бы достаточно времени для проведения праймериз, и это заставило бы Харрис или другого возможного кандидата более агрессивно отстаивать разногласия с Байденом.

Выборы в США 2024

Напомним, на президенских выборах одержал победу Дональд Трамп. Его уже поздравили действующий американский президент Джо Байден и оппонентка Камала Харрис.

Харрис, комментируя свое поражение, отметила, что результат выборов был не тем, "чего мы хотели и за что мы боролись". Однако она заявила, что демократы должны принять результаты, пообещала помочь Трампу с переходом власти и отметила, что это будет сделано "мирным способом".

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