Харрис ранее была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии.

Вице-президент США Камала Харрис после проигрыша на президентских выборах может стать судьей Верховного суда США.

Как пишет Newsweek, адвокат Бакари Селлерс, который восьми лет был членом Палаты представителей от демократов, заявил, что 70-летняя судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда. Это позволит президенту Джо Байдену предложить на должность Харрис.

Харрис ранее была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии. Как пишет издание, назначение адвоката без судейского опыта в суд является необычным, однако не уникальным. В свое время экс-президент Барак Обама номинировал на должность судьи Верховного суда Елену Каган, которая также не имела такого опыта.

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По словам Селлерса, должность судьи даст Харрис новую роль после поражения и гарантирует ей при этом долгосрочное либеральное место. Адвокат считает, что Байден может поспешить с этим решением, чтобы успеть до возвращения Трампа в Белый дом.

"Я думаю, что это на самом деле очень хороший план. Я думаю, что это то, что должно произойти", - подытожил Селлерс.

Выборы в США - поражение Харрис

Как известно, на президентских выборах одержал победу Дональд Трамп. Харрис, комментируя свое поражение, отметила, что результат выборов был не тем, "чего мы хотели и за что мы боролись".

Союзники Харрис считают, что в ее поражении на выборах виноват Байден. Они выразили глубокое разочарование Байденом за то, что он слишком долго тянул во время избирательной кампании и не признал раньше, что не справляется со своими задачами.

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