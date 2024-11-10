По словам Симмонса, действующий глава Белого дома должен выполнить свое последнее обещание.

Пока еще действующий президент США Джо Байден должен уйти в отставку в последние недели своего пребывания в должности, чтобы сделать вице-президента Камалу Харрис 47-м президентом - и первой женщиной-президентом - США. Об этом заявил директор по коммуникациям Харрис Джамал Симмонс, сообщает Politico.

По его словам, Байден был "феноменальным президентом".

"Он выполнил столько обещаний, которые дал. Осталось одно обещание, которое он может выполнить: быть временной фигурой. Он может уйти в отставку с поста президента в течение следующих 30 дней, сделать Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Он мог бы освободить ее от необходимости наблюдать за переходным периодом до 6 января - ее собственного поражения", - сказал Симмонс.

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Издание отмечает, что нет никаких признаков того, что Харрис требует соответствующего решения от Байдена, а ее команда не сразу ответила на запрос относительно этого комментария. При этом, по словам Симмонса, "это будет доминировать в новостях в тот момент, когда демократам придется научиться драматизму и прозрачности, а также делать то, что мы хотим видеть":

"Это момент для нас, чтобы изменить перспективу того, как работают демократы".

Симмонс добавил, что этот шаг не только избавит следующую женщину, которая сбежит от "исторической роли быть первой женщиной-президентом", но и нарушит некоторые товары новоизбранного президента Дональда Трампа, на которых написано "45-47" в отношении Трамп является 45-м и 47-м президентом.

"Байден должен уйти в отставку и сделать Камалу Харрис первой женщиной-президентом. Это изменило бы Трампа", - написал впоследствии Симмонс в соцсети.

Выборы президента США - последние новости

Действующий президент США Джо Байден назначил встречу Трампу, который на этой неделе победил на президентских выборах. По информации Белого дома, политики встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00.

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