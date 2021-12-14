В ВОЗ подчеркнули, что пандемия показала человечеству: "если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о сложных проблемах, с которыми столкнется мировое сообщество после окончание пандемии.

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, пандемия показала человечеству, что "если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все", говорится на сайте организации.

По его словам, необходимо "фундаментальное изменение" восприятия ценности здоровья.

"Когда пандемия закончится, мы останемся с более серьезными проблемами, чем до ее начала: бедность, голод, неравенство, неинфекционные заболевания, смена климата и многое другое", - сказал глава ВОЗ.

Следует способствовать экономическому росту, основанному на здоровье и благосостоянии людей и планеты, считает Гебрейесус.

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"Пандемия привела нас к перепутью: позади нас лежит обычный путь ведения бизнеса - путь, который привел нас к кризису. Перед нами новый путь: путь, ведущий к более здоровым и устойчивым обществам", - считает Гебрейесус.

Мир не должен идти прежним путем беспощадной эксплуатации в сфере производства и потребления. Мир не должен проводить политику, которая вызывает разногласия и еще более разжигала пандемию, выразил убеждение Гебреисус.

Напомним, как писал УНИАН, ВОЗ заявила, что до сих пор остается неясным, очень ли необходимы бустерные дозы вакцины тем, кто уже был полностью вакцинирован, для защиты от варианта "Омикрон", и призвала богатые страны не спешить тратить дозы, чтобы не усиливать неравный доступ к вакцинам.

Пандемия коронавируса: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко