По мнению миллиардера, коронавирус может достичь средних показателей сезонного гриппа к середине следующего года.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и назвал единственное условие для этого.

Соответствующее заявление он сделал на Новом экономическом форуме, проходящем в Сингапуре, передает ТАСС.

По словам миллиардера, смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года.

Читайте такжеСингапур первым в мире отказался бесплатно лечить антивакцинаторов с COVID-19Условие – отсутствие новых более опасных COVID-штаммов.

"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", – заявил он.

Бизнесмен считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.

Ранее Билл Гейтс рассказал о новой угрозе для человечества страшнее, чем COVID-19.

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Автор: Катерина Шварц