Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и назвал единственное условие для этого.
Соответствующее заявление он сделал на Новом экономическом форуме, проходящем в Сингапуре, передает ТАСС.
По словам миллиардера, смертность от коронавируса и общий уровень инфицирования могут достичь средних показателей сезонного гриппа к середине 2022 года.
Читайте такжеСингапур первым в мире отказался бесплатно лечить антивакцинаторов с COVID-19Условие – отсутствие новых более опасных COVID-штаммов.
"На фоне выработки естественного иммунитета, вакцинации, появлении новых препаратов уровень смертности и заболеваемости должен резко пойти вниз", – заявил он.
Бизнесмен считает, что в 2022 году проблем с поставками COVID-вакцин уже не будет.
Ранее Билл Гейтс рассказал о новой угрозе для человечества страшнее, чем COVID-19.
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