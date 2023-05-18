Германия также заинтересовалась вооружением Израиля.

Министерства обороны Израиля и Нидерландов объявили, что они подписали первое межправительственное соглашение об экспорте оборонных товаров на сумму 305 миллионов долларов. Речь идет о поставке в Нидерланды ракетно-артиллерийских систем PULS компании Elbit (система точного и универсального пуска).

Издание The Jerusalem Post пишет, что это новое пятилетнее соглашение заключено на втором году вторжения России в Украину, и все больше и больше стран ЕС обращаются к Израилю за укреплением своего оборонного потенциала в фоне потенциальных будущих угроз со стороны Москвы.

Германия также находится на пути к приобретению ряда новых оборонительных систем у Израиля, и другие страны также ведут различные переговоры.

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Министр обороны Йоав Галлант сказал: "Израильское оборонное ведомство продолжает быть источником национальной гордости и международного успеха государства Израиль. Оборонные решения, разработанные израильской оборонной промышленностью, позволяют нам укреплять наши связи со странами по всему миру, а также укрепить глобальные позиции Израиля".

Сделку подписали генеральный директор Минобороны генерал-майор (в отставке) Эяль Замир и директор Управления международного оборонного сотрудничества (SIBAT) бриг. генерал Яир Кулас и с нидерландской стороны командующий Королевской армией Нидерландов генерал-лейтенант М.Х. Мартин Вейнен MMAS.

В рамках контракта Elbit Systems поставит 20 артиллерийских ракетных комплексов PULS, интегрированных в выбранную COMMIT грузовую платформу, а также реактивные снаряды различной дальности и услуги по обучению и поддержке, говорится в заявлении министерства.

Кроме того, министерство заявило, что PULS "обеспечивает комплексное и экономически эффективное решение, поддерживающее запуск как свободно крылатых ракет, так и высокоточных ракет, и ракет с дальностью от 12 км до 300 км. Пусковая установка PULS представляет собой полностью адаптируемую пусковую систему и может быть установлена на широкий спектр колесных и гусеничных платформ, что обеспечивает значительное снижение затрат на техническое обслуживание и обучение для устаревших автопарков".

Бежалель (Бутци) Махлис, президент и главный исполнительный директор Elbit Systems, сказал: "Приобретение решения PULS от Elbit Systems повысит способность Королевской армии Нидерландов обеспечивать эффективную огневую поддержку с закрытых позиций. Это также обеспечит совместимость с клиентами НАТО, которые приобрели эти системы. Этот контракт еще раз подтверждает передовые военные технологии Elbit Systems и наши прочные партнерские отношения со странами НАТО по всей Европе".

Позиция Израиля по войне в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украну власти Израиля придерживались нейтральной позиции и согласились лишь на гуманитраную помощь. По мере затягивания военных действий Иерусалим стал менять свою позицию о передаче Киеву оборонных технологий.

Так, в Израиле заявили, что помогут Украине с разработкой "умной" системы оповещения о ракетных ударах и атаках дронов. В частности, речь шла о передаче сверхсовременной системы оповещенияTzeva Adom. Уже в мае 2023 года в Киеве прошли испытания гражданской системы предупреждения, которую разработал Израиль.

7 мая израильский волонтер Натан Флаер сообщил, что Украина получила первые три из 16 радаров RADA ieMHR производства израильской компании RADA Electronic Industries.

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