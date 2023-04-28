Посол выразил соболезнования украинцам.

Израиль выразил поддержку Украине в связи с ракетным обстрелом в пятницу, 28 апреля.

На официной странице "Израиль в Украине" в социальной сети Facebook обнародовали заявление посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, в котором он отмечает, что Умань - это особое место религиозного и культурного значения для евреев всего мира.

"Мы разделяем боль невинных смертей и стоим вместе с людьми Украины в этот трудный час, после российского ракетного обстрела, который привел к гибели мирных жителей, некоторые из них в Умани, в особом месте религиозного и культурного значения для евреев всего мира", - говорится в заявлении.

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Ракетный обстрел Украины 28 апреля: что известно

Напомним, что около 04:00 Россия в очередной раз атаковала Украину с самолетов Ту-95. Известно, что украинской противовоздушной обороне удалось ликвидировать 21 из 23 российских крылатых ракет Х-101/Х-555 и два дрона.

В Умани российская ракета попала в многоэтажку, почти полностью уничтожив первый подъезд. В городе объявили трехдневный траур, спасатели все еще ищут людей под завалами.

По последней информации, погибло 23 человека, среди них - дети 2009, 2012 и 2021 годов рождения. Возраст четвертого ребенка еще устанавливают.

Также обстрел привел к смертям в Днепре. Там ракета разрушила дом,погибли женщина и ее дочь, также сообщалось о пострадавших.

В Киевской области обломки ракеты повредили многоэтажку в городе Украинка. В результате пострадал 13-летний ребенок.

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