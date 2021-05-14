Египетская делегация по вопросам безопасности уже покинула Тель-Авив.

Власти Израиля отклонил предложение делегации Египта объявить гуманитарное перемирие.

Читайте такжеЭскалация на Ближнем Востоке: Египет отправил посредников в Газу для переговоровОб этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники. Телеканал сообщил, что Египет предложил Израилю соглашение о прекращении огня на один год в рамках посредничества между конфликтующими сторонами.

Представители Каира обещали взять на себя координацию этого процесса.

По данным телеканала, египетская делегация по вопросам безопасности покинула Тель-Авив после того, как Израиль начал крупную военную операцию, передает ТСН.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Ранее власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

С территории Газы было выпущено около 2 тыс. ракет. Израиль ответил воздушной операцией.

14 мая, израильская армия заявила о начале атак сектора Газа не только с воздуха, но и с земли. Вместе с этим во многих израильских городах начались столкновения между арабским и еврейским населением.

Арабское меньшинство составляет около 21% израильских граждан - в основном это люди, которые жили в стране еще до создания государства Израиль в 1948 году и остались в своих городах.

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Автор: Ирина Погорелая