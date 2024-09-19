Хасан Насралла считает, что Израиль пересек все "красные линии".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам "Хезболлы" в Ливане, чтобы "ухудшить террористические возможности и инфраструктуру" движения.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, "Хезболла" развивала военную инфраструктуру под прикрытием "живого щита" - гражданских ливанцев.

"Десятилетиями "Хезболла" вооружала гражданские дома, копала под ними тоннели и использовала гражданских как живой щит, превратив южный Ливан в зону боевых действий. ЦАХАЛ действует, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться в свои дома и достичь целей войны", - заявили в ЦАХАЛ.

Тем временем в сети публикуют видео бомбардировок объектов "Хезболлы" в Ливане. В разных точках страны раздаются мощные взрывы.

На одном из видео, которое появилось в сети, отмечают, что израильские самолеты замечены над Бейрутом - столицей Ливана.

На фоне бомбардировок лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что Израиль "пересек красные линии", решившись на подрыв пейджеров, которыми пользовались террористы группировки, передает Press TV.

Насралла считает, что Израиль своими действиями "объявил войну". Он назвал израильскую атаку беспрецедентной за всю историю Ливана.

"Расправа во вторник и среду - это военное преступление, объявление войны... это можно назвать как угодно", - добавил он.

Что предшествовало

17 сентября по всему Ливану массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". Погибли по меньшей мере 12 человек, сообщалось и о тысячах раненых. В группировке этот инцидент назвали самым большим провалом в работе служб безопасности за последнее время и обвинили во всем Израиль.

Уже 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. На этот раз детонировали рации и другая техника. Сообщалось о погибших и сотнях пострадавших.

Впоследствии министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой эры" в военных действиях страны. Он отметил, что Армия обороны Израиля добилась замечательных результатов вместе с Шин Бет, с Моссадом, всеми органами и всеми структурами. И, по его словам, результаты "очень впечатляющие". Это стало первым заявлением официального лица Израиля, которое бы связало события в Ливане с этой страной.

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