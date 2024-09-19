'Хезболла' купила заминированные пейджеры у венгерской компании с израильским 'следом', - NYT

Это была тщательно спланированная операция ихраильских спецслужб, говорят западные чиновники.

Пейджеры для "Хезболлы", которые сдетонировали в Ливане, изготовила подставная венгерская компания, созданная израильской разведкой, пишет The New York Times.

Во вторник около 15:30 пейджеры "Хезболлы" начали подавать звуковые сигналы, передавая оперативникам сообщения, сопровождавшиеся мелодиями и жужжанием. Однако эти сообщения поступали не от их руководства, а от врагов. Сразу после оповещений раздались взрывы по всей стране.

Взрывные устройства, скрытые внутри пейджеров, вызвали панику на улицах, в магазинах и домах. По свидетельствам очевидцев, взрывы были настолько мощными, что взрослых мужчин отбрасывало с мотоциклов к стенам. Люди падали на землю, страдая от ожогов и ран, а из их карманов дымились пейджеры.

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52-летний мужчина Мохаммед Авада стал свидетелем, как взорвался один из пейджеров взорвался. Рядом был еще его сын.

"Мой сын испугался и начал кричать, когда увидел, как рука мужчины отлетела", - рассказал он.

К концу дня были убиты по меньшей мере десяток человек, более 2700 получили ранения. На следующий день пейджеры также начали взрываться, унеся еще 20 жизней и ранив сотни людей. Среди погибших и пострадавших были как члены "Хезболлы", так и гражданские, в том числе дети.

Хотя Израиль не подтвердил своей причастности, 12 действующих и бывших высокопоставленных чиновников оборонного сектора стран Запада утверждают, что именно эта страна стоит за операцией. На Западе эту операцию называют "хорошо спланированной и длительной по времени подготовки". Взрывы стали очередным этапом длительной борьбы между Израилем и поддерживаемой Ираном "Хезболлой".

Операция с использованием заминированных пейджеров началась после того, как лидер "Хезболлы", Хасан Насралла, запретил использование мобильных телефонов, считая их средствами шпионажа. "Хезболла" сделала ставку на пейджеры как безопасный способ передачи данных. Однако Израиль воспользовался этой возможностью и создал фальшивую компанию, чтобы поставлять заминированные пейджеры.

Согласно информации, производитель BAC Consulting выглядел как венгерская компания, которая заключила соглашение на производство устройств для тайваньской фирмы Gold Apollo. На самом же деле, это была часть израильской операции, о чем сообщили трое офицеров разведки, которые были проинформированы о деталях. Они также отметили, что для сокрытия истинной идентичности лиц, причастных к производству пейджеров, были созданы еще две фиктивные компании, за которыми стояли израильские разведчики.

BAC действительно производила обычные пейджеры для широкого круга клиентов, однако ключевым заказчиком была "Хезболла". Ее пейджеры имели особую конструкцию - по словам разведчиков, они содержали батареи со взрывчаткой PETN.

Пейджеры начали поступать в Ливан летом 2022 года, и тысячи из них были распределены среди боевиков "Хезболлы". Для Израиля это были "кнопки", которые можно активировать в нужный момент, что и произошло на этой неделе.

Это событие стало очередным напоминанием о новой реальности для ливанцев, где даже самые распространенные средства связи могут превратиться в оружие.

Взрывы пейджеров в Ливане

17 сентября по всему Ливану массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". Погибли по меньшей мере 12 человек, сообщалось и о тысячах раненых. В группировке этот инцидент назвали самым большим провалом в работе служб безопасности за последнее время и обвинили во всем Израиль.

Уже 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. На этот раз детонировали рации и другая техника. Сообщалось о погибших и сотнях пострадавших.

Впоследствии министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой эры" в военных действиях страны. Он отметил, что Армия обороны Израиля добилась замечательных результатов вместе с Шин Бет, с Моссадом, всеми органами и всеми структурами. И, по его словам, результаты "очень впечатляющие". Это стало первым заявлением официального лица Израиля, которое бы связало события в Ливане с этой страной.

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