К тому же, Беньямин Нетаньяху заявил о начале военной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

В среду, 18 сентября 2024 года после двухдневных взрывов заминированных устройств в Ливане, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой эры" в военных действиях страны.

Как пишет CNN, Галлант подчеркнул, что центр тяжести войны перемещается на север. Он сказал, что Армия обороны Израиля добилась замечательных результатов вместе с Шин Бет, с Моссадом, всеми органами и всеми структурами. И, по его словам, результаты "очень впечатляющие".

Отмечается, что это заявление стало "первым явным признанием" Израилем того, что именно израильские силы стояли за взрывами сотен пейджеров и других устройств, принадлежавших представителям "Хезболлы", по всему Ливану.

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"Я понимаю, что мы находимся в начале новой эры в этой войне, и нам нужно адаптироваться. Это касается всех, особенно тех, кто находится в воздухе или контролирует то, что находится в воздухе. Поскольку позиция здесь сильнее, это не ХАМАС, это что-то другое, и нам нужно как следует подготовиться к этому вопросу, принять это во внимание", – сказал Йоав Галлант.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

"Я пообещал вернуть жителей севера домой – и сейчас именно это мы делаем", – заявил он в видеообращении.

Взрывы устройств "Хезболлы" в Ливане

На днях в Ливане массово взрывались пейджеры, которыми пользуются участники группировки "Хезболла". В результате этой операции, за которой, как стало известно впоследствии, стоял Израиль, погибли минимум 12 человек, еще тысячи получили ранения.

"Хезболла" назвала этот инцидент самым большим провалом в работе служб безопасности за последнее время и обвинила в произошедшем Израиль.

18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов. На этот раз детонировали рации и другая техника. Примечательно, что по меньшей мере один из взрывов прозвучал на похоронах членов "Хезболы", погибших во время взрывов пейджеров. Во время новой волны детонаций погибли по меньшей мере 9 человек, сотни пострадали.

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