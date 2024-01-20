Таким образом Тель-Авив попытался ослабить тогдашнюю палестинскую администрацию.

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обвинил Израиль в финансировании создания палестинской террористической группировки ХАМАС.

Как пишет Reuters, об этом он сказал во время своего выступления в Университете Вальядолида в Испании. Дипломат пояснил, что таким образом Тель-Авив пытался ослабить тогдашнюю палестинскую администрацию во главе с Движением за национальное освобождение Палестины.

По мнению Бореля, единственным мирным решением для разрешения конфликта в регионе является создание отдельного палестинского государства, однако "Израиль настаивает на негативном варианте".

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"Мы лишь верим, что решение о создании двух государств, навязанное извне, принесет мир, хотя Израиль настаивает на негативе", - подчеркнул он.

Как известно, противники израильских властей и некоторые мировые СМИ уже давно обвиняют Тель-Авив в поддержке ХАМАСа. В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху неоднократно отрицал эти обвинения.

Война Израиля против ХАМАС - последние новости

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что основная фаза боев на севере Газы закончена, теперь очередь центра и юга. В ЦАХАЛе уточнили, что военные "завершили демонтаж военной структуры ХАМАСа на севере сектора Газа".

Тем временем Международный суд ООН в Гааге начал слушания против Израиля. Истцом выступила Южная Африка, обвиняющая его в геноциде палестинцев.

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