Истцы сравнили действия Израиля с "нацистской Германией"

Международный суд ООН в Гааге начал слушания против Израиля. Истцом выступила Южная Африка, обвиняющая Иерусалим в геноциде палестинцев.

"В четверг Международный суд начинает слушания по обвинению Южной Африки в геноциде против Израиля. Истцы утверждают, что военный ответ еврейского государства на атаки ХАМАС, начатые из Газы, нарушает международный договор, разработанный после систематического уничтожения нацистской Германией шести миллионов евреев", – пишут журналисты WSJ.

11 января представители Южной Африки изложат свою позицию. Израилю же дадут возможность защищаться уже на следующий день. Слушания посвящены мерам предосторожности, которые инстанция имеет право вводить, чтобы предотвратить обострение ситуации.

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Боевики ХАМАС 7 октября вторглись в Израиль, убивали людей, брали заложников и захватывали территорию. По разным данным, жертвами атаки стали более тысячи человек. Еще сотни-стали заложниками ХАМАСа. Израильские силовики зачистили свою территорию от боевиков, а затем власти Израиля решили провести в Секторе Газа наземную операцию.

США помогают Израилю бороться с ХАМАСом. Ранее посол Украины в Турции заявил, что Израиль получает оружие, которое должны были отправить Киеву.

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