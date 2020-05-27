Карту исправили, посольство извинилось: французская газета обновила иллюстрацию с "российским" Крымом

На интерактивной карте оккупированный Крым обозначили "российской территорией".

Французская газета Le Monde исправила интерактивную карту распространения коронавируса и теперь Крым на ней обозначен частью Украины.

Речь об интерактивной карте в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире, сообщает "Европейская правда".

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26 мая при наведении курсора на Крым активировалась и карта Российской Федерации. Однако по состоянию на 27 мая ошибка исправлена и Крым обозначен как украинская территория.

26 мая посольство Франции в Украине разместило в Twitter сообщение, что Франция не признает и не будет признавать аннексию Крыма и поддерживает восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как сообщал ранее УНИАН, ранее польское спортивное издание опубликовало карту Европы, на которой украинский полуостров Крым изображен как часть России.

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