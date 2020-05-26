Французская газета опубликовала карту с Украиной без Крыма
13:30, 26 мая 2020Мир
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Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире.
При наведении курсора на Крым активируется и карта РФ / Скриншот: eurointegration.com.ua
Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения COVID-19, отдав аннексированный Крым России.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.
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Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.
Ранее польское спортивное издание опубликовало карту Европы, на которой украинский полуостров Крым изображен как часть России.
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