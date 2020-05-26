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Французская газета опубликовала карту с Украиной без Крыма

13:30, 26 мая 2020
Мир
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При наведении курсора на Крым активируется и карта РФ / Скриншот: eurointegration.com.ua

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

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Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.

Ранее польское спортивное издание опубликовало карту Европы, на которой украинский полуостров Крым изображен как часть России.

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