Французская газета опубликовала карту с Украиной без Крыма

Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире.

Популярная французская газета Le Monde опубликовала интерактивную карту распространения COVID-19, отдав аннексированный Крым России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

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Издание разместило соответствующую карту в разделе о развитии эпидемии во Франции и в мире. При наведении курсора на Крым активируется и карта Российской Федерации.

Ранее польское спортивное издание опубликовало карту Европы, на которой украинский полуостров Крым изображен как часть России.

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