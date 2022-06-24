Заявления на увольнение поступают как от действующих военнослужащих, так и от резервистов.

После начала войны РФ против Украины все больше немецких солдат хотят уволиться со службы в Бундесвере.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Так по его данным, с января по 2 июня в ответственное Федеральное управление по вопросам семьи и гражданского общества поступило 533 заявления об отказе от службы.

По официальной информации, это вдвое больше, чем в прошлом году. Тогда поступило 209 заявлений.

Подавляющее большинство заявлений, а именно 528, поступивших на данный момент, поданы военнослужащими или резервистами. Те, кто отказывался от службы, часто обосновывали свои обращения тем, что "они не ожидали военного конфликта".

Все те, кто отказываются от военной службы, могут ссылаться на свой статус как в случае возобновления призыва, так и в случаях напряженности и защиты.

Как сообщал УНИАН, 22 июня отставной генерал бундесвера Уго Ойлих предположил, чем закончится война России против Украины. Он считает, что война между Россией и Украиной будет долгой.

Вас также могут заинтересовать новости: