Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса.

Отставной генерал бундесвера Удо Ойлиг считает, что война между Россией и Украиной будет долгой.

Об этом он рассказал в интервью DW.

"Это будет долгая война. И я не вижу никаких шансов на то, чтобы на данный момент можно было бы достичь прекращения огня", - сказал он.

По мнению Ойлига, война закончится только тогда, когда обе стороны будут убеждены в том, что они добились того, чего хотели.

"Для украинской стороны это сохранение и защита территориальной целостности страны в максимально возможной степени, для России - осознание того факта, что завоевания и новые действия российской армии ведут не к успеху, а к весьма значительным человеческим и материальным потерям", - объяснил военный.

Только когда, продолжил Ойлиг, баланс результатов с обеих сторон приведет к тому, что российская армия перестанет видеть даже отдаленно достижимыми свои цели, - тогда наступит момент, когда можно будет думать о прекращении огня.

"Украинская армия, по моей оценке, не пойдет на прекращение огня, если для этого надо будет пожертвовать большой частью территории страны", - добавил военный.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк. Вчера, 21 июня, русские войска оккупировали ряд близлежащих сел.

По мнению аналитиков из американского Института изучения войны, в ближайшую неделю РФ попытается атаковать Лисичанск. Как отмечает, в свою очередь, Генштаб оккупанты уже приближаются к городу, территория под огнем.

Кроме того, россияне пытаются возобновить наступление на Славянск.

Агрессии Путина помогает и Беларусь. Украинские военные заметили ведение силами республики разведки на границе с нашей страной.

Если президент России "дожмет" Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца, говорили ранее эксперты.

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