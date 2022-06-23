Украина работает с Германией над поставками оружия в короткой и среднесрочной перспективе.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что ФРГ предоставит Украине новейший зенитно-ракетный комплекс для противовоздушной обороны, которого еще нет на вооружении у Бундесвера.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Он заявил, что Украина работает с Германией над поставками оружия в короткой и среднесрочной перспективе.

"Надеюсь на поддержку со стороны Берлина в закупке следующих 10 стационарных систем ПВО IRIS-T, которые считаются одними из самых крутых в мире и в течение последующих лет могут обеспечить безопасное небо над Украиной", - пояснил посол.

Также посол рассказал, что дипломатам удалось в тесном взаимодействии с производителем Diehl Defence преодолеть политическое сопротивление и добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 млн евро за счет правительства Германии.

"За это отдельная благодарность канцлеру Шольцу. Даже у Бундесвера нет пока такой ПВО", - добавил Мельник.

Как сообщал УНИАН, ранее Шольц заявлял, что Германия будет продолжать поддержку Украины столько, сколько понадобится ей в борьбе за независимость.

Ожидается, что в этом году Берлин передаст новейшие системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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