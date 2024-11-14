Они поражают своей красотой.

Помолвочные кольца первых леди - это не только украшения, которые сочетают в себе изысканный стиль и красоту. Это символ любви и уникальности каждой женщины.

Как выглядят кольца Мелании Трамп, Жаклин Кеннеди и Грейс Келли? И сколько они стоили - читайте дальше.

Мелания Трамп

Победитель на нынешних президентских выборах в США Дональд Трамп любит поражать подарками свою возлюбленную Меланию. Поэтому, и кольцо на их помолвку он подарил роскошное. Известно, что украшение в 2004 году изготовил ювелирный дом Graff. Оно имеет большой бриллиант весом 12 карат. Стоимость такого кольца $1,5 миллиона.

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Конечно, Мелания ответила "да" на предложение стать его женой, а ценный подарок долгое время украшал ее палец.

Интересно, что в честь 10-летия их брака Трамп снова решил порадовать жену новым еще большим кольцом. Украшение имело бриллиант весом 25 карат, а его стоимость составляла около $3 миллионов.

Жаклин Кеннеди

Жена 35-го президента США Джона Кеннеди - Жаклин - тоже имела необычайной красоты кольцо. Известно, что мужчина делал предложение будущей первой леди в 1953 году. Тогда Джон выбрал ювелирное изделие от бренда Van Cleef & Arpels.

Кольцо, которое потом носила Жаклин, сочетало немало драгоценных камней: бриллиант весом 2,88 карата с изумрудом весом 2,84 карата, обрамленными бриллиантами меньшего размера. Стоимость такой красоты составляла примерно $1,5 миллиона.

К слову, этот подарок стал не только символом помолвки, а примером женственности и утонченного вкуса.

Грейс Келли

Жена князя Монако Ренье III - Грейс Келли - также получила драгоценное кольцо на помолвке. Будущей княгине подарили украшение, которое специально для нее изготовил известный бренд Cartier. Оно имело бриллиант весом 10,47 карата и стоило более $4 миллионов.

Кстати, это кольцо подчеркнуло ее новый статус и сделало Грейс иконой стиля для многих поколений.

Напомним, ранее актриса Анджелина Джоли поразила новым образом.

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