Мужчину предупреждали о последствиях его действий, но он не остановился.

Эстония не продлила вид на жительство главе русской церкви Московского патриархата Евгению. Он должен покинуть страну до 6 февраля.

Как пишет эстонское издание news.err.ee со ссылкой на МВД, деятельность священника угрожает национальной безопасности стране.

"Эстония решила отказать митрополиту Евгению или Валерию Решетникову в продлении вида на жительство, потому что его публичные действия и заявления поддерживают агрессора, и он не изменил своего поведения, несмотря на предыдущие предупреждения", — подчеркнул Индрек Ару, руководитель пограничного бюро префектуры Север PPA.

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Как отмечается, представители МВД уже объясняли митрополиту, что он должен перестать в своих заявлениях оправдывать кремлевский режим и военные действия России. Однако Решетников не изменил своего поведения, которое признано "несовместимым с ценностями и правовой средой Эстонии".

Митрополит имел вид на жительство в стране в течение четырех лет. В последний раз ему продлевали краткосрочное разрешение два года назад.

В полиции соглашаются, что публичные заявления Решетникова влияют на внутреннюю безопасность Эстонии. Служба внутренней безопасности Эстонии также внесла свой вклад.

"ИСС констатирует, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, как предстоятель Русской православной церкви, последовательно оправдывал и поддерживал кровавую агрессию кремлевского режима против Украины. Действия как Московского патриарха, так и митрополита Евгения способствовали политике безопасности России в Эстонии", – поясняется в сообщении.

Депортация россиян из Эстонии

В конце 2023 года УНИАН сообщал, что правительство Эстонии ищет юридические механизмы, чтобы депортировать людей, которые пожелают получить российское гражданство.

Эстония не может игнорировать тот факт, что человек, который длительное время прожил в этой стране, благодаря независимым СМИ имел возможность составить правдивое представление о войне в Украине и об отношении демократического мира к агрессии РФ, добровольно решил принять российское гражданство.

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