Президент страны Алар Карис призвал "уже сегодня" предоставлять Украине все что нужно для победы.

Президент Эстонской Республики Алар Карис сообщил, что его страна не собирается останавливаться в оказании помощи Украине. По его словам долгосрочный вклад Эстонии с начала этой полномасштабной войны и до 2027 года будет составлять 1,2 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, Карис сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне, что Украина нуждается в больших и лучших видах вооружений.

По его убеждению, в Европейском Союзе должны увеличивать производства вооружений, чтобы Украина получала все ей не обходное "не завтра, а уже сегодня".

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"Наши действия должны быть направлены на то, чтобы предотвратить любые агрессивные войны в Европе в будущем", - сказал Карис.

Он уверяет, что Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько продлится война. Как отметил Карис, его страна в период 2024-2027 годов будет предоставлять Украине 0,25% от Национального оборонного бюджета.

"Мы поощряем все другие страны также оказывать помощи Украине столько, сколько они смогут до того момента, когда Россия остановит войну", - отметил президент.

Также он напомнил, что в рамках Европейского Союза уже была оказана поддержка Украине на сумму около 8 млрд евро. Карис убежден, что эту поддержку надо продолжать.

Война в Украине - помощь Украине

Как сообщал УНИАН, на Совете национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украины на сумму 200 млн евро. В январе в Украину будут направлены боеприпасы, генераторы и системы детонации, а в феврале - бронетранспортеры М577.

Кроме того, новый пакет помощи предоставила Германия. В него вошли боеприпасы, ракеты для систем ПВО, а также зенитная самоходная установка Skynex.

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