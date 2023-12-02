Эти люди угрожают безопасности страны, а потому Эстония не может этого проигнорировать.

Правительство Эстонии ищет юридические механизмы, чтобы депортировать людей, которые пожелают получить российское гражданство.

Премьер-министр Кая Каллас, которую цитирует Postimees, напомнила, что Россия нарушила все принципы международного права своим вторжением в Украину. В связи с этим, нужно учитывать другие аспекты того, как страна-агрессорка хочет подорвать безопасность Эстонии и ее союзников.

"Например, Российская Федерация практиковала нападения на страны Балтии во время военных учений, постоянно подает враждебные и ложные сведения о западных странах по официальным каналам или совсем недавно снова начала организовывать въезд нелегальных мигрантов в Европейский Союз", – отмечает премьер-министр.

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По словам Каллас, Эстония не может игнорировать тот факт, что человек, который длительное время прожил в этой стране, благодаря независимым СМИ имел возможность составить правдивое представление о войне в Украине и об отношении демократического мира к агрессии РФ, добровольно решил принять российское гражданство.

"То, что человек, проживавший в Эстонии, решает принять гражданство РФ в то время, как Россия нападает на украинское государство, свидетельствует, что в случае необходимости в рамках мобилизации она готова вступить в российскую армию и непосредственно участвовать в войне. Это уже угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", – пояснила премьер-министр.

Она добавила, что, согласно ст. 241 закона об иностранцах, вид на жительство долгосрочного жителя в Эстонии может быть аннулирован, если человек представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности. Каллас также подтвердила, что заявление главы МВД Лаури Ляэнеметса о поисках способа депортации тех, кто решит получить гражданство РФ, является официальной позицией правительства.

Война в Украине - позиции Эстонии

Недавно сообщалось, что Эстония также рассматривает возможность закрытие границы с Россией в связи с наплывом мигрантов из Африки и Ближнего Востока. На мосту, соединяющем эстонскую Нарву и российский Ивангород, появились фортификационные сооружения, которые называют "зубами дракона".

Как сообщал УНИАН, в Эстонии разработали механизм конфискации замороженных активов России.

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