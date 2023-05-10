Италия - единственная страна G7, участвующая в этой инициативе. Джордже Мэлони придется принять решение до конца года.

Италия дала сигнал США, что намерена выйти из противоречивого инвестиционного договора с Китаем "Один пояс, один путь" до конца года.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти во время встречи в Риме на прошлой неделе, что окончательное решение еще не принято, но ее правительство выступает за выход из масштабного китайского инвестиционного соглашения "Один пояс, один путь". Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, Италия, как и большая часть Европы, оказалась в ловушке напряженности между Вашингтоном и Пекином, усиливающейся на фоне постоянной поддержки Китаем России. Европейские страны пытаются сбалансировать желание сотрудничать с Китаем в сфере торговли и инвестиций, одновременно отвергая претензии на экономическое принуждение.

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Соединенные Штаты активно давили на Рим, чтобы тот занял публичную позицию по этому вопросу и отказался от участия соглашения, сказали источники Bloomberg.

Дипломатические советники Мэлони все еще обсуждают детали и время принятия решения, опасаясь экономического возмездия со стороны Китая. По словам источников, скорее всего, ничего не будет обнародовано до начала саммита лидеров G7 в Хиросиме (Япония) 19 мая.

Потенциальный шаг тесно связан с позицией Мэлони в отношении китайских инвестиций в Италии и, в частности, в отношении будущего решения о том, использовать ли исполнительную власть для ограничения влияния китайской Sinochem Holdings, крупнейшего акционера производителя шин Pirelli, отмечают источники Bloomberg. Решение было отложено до конца мая.

В прошлом месяце Bloomberg сообщил, что итальянские официальные лица обсуждают ряд вариантов в рамках переговоров с инвесторами Pirelli о структуре собственности компании. Правительство могло бы занять более нейтральную позицию в отношении роли Sinochem в рамках общего решения о выходе из соглашения "Один пояс, один путь", добавил один из источников.

Один пояс, один путь - что известно

Напомним, в рамках инициативы "Один пояс, один путь" Китай инвестировал более 900 миллиардов долларов США на инфраструктурные проекты по всему миру. В рамках программы, существующей с 2013 года, осуществляются инвестиции в 70 стран и международных организаций. Крупнейшим бенефициаром в рамках программы в 2021 году был Ирак (10,5 млрд долларов). В 2022 году на первое место вышла Саудовская Аравия (заключены сделки на 5,5 млрд долларов, больше, чем в любой другой стране).

Россия была одним из главных бенефициаров китайских расходов на программу. Однако в 2022 году инвестиции Китая в Россию в рамках программы "Пояс и путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Италия подписала инфраструктурную инициативу в 2019 году, когда Джузеппе Конте был премьер-министром, став единственной страной "Большой семерки", присоединившейся к соглашению. Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Рим не выйдет из соглашения.

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