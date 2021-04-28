Сотрудники службы неотложной медицинской помощи пытались реанимировать мужчину.

В городе Полинья-дель-Сукер 49-летний велосипедист проглотил пчелу. Мужчина скончался до приезда медиков.

Читайте такжеБелоруса задержали за красно-белую коробку от телевизора на балконеОб этом пишет lavanguardia.

Пчела случайно попала ему в рот, когда он ехал по дороге, и укусила его.

Сотрудники службы неотложной медицинской помощи пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Укус насекомого мог вызвать воспаление, которое привело к дыхательной недостаточности.

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Автор: Людмила Жерновская