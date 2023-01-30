Также есть еще пара стран, которые Тегеран подозревает в воздушной атаке.

Правительство Тегерана рассматривает Украину в качестве возможного организатора воздушных ударов по критической инфраструктуре, которые случились в ночь на 29 января.

Тогда по оружейным заводам в Исфахане и других провинциях были нанесены удары с воздуха, вероятно, беспилотниками.

Высокопоставленный политический источник в иранской столице сообщил, что Киев фигурирует в числе потенциальных виновников происшествия, пишет Amwajmedia.

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Также обсуждается версия возможной причастности к воздушным атакам Азербайджана, на чье посольство в Тегеране недавно было совершено нападение.

Издание указывает, что в этом событии также мог сыграть свою роль Израиль, хотя официально Тегеран пока что не обвинил ни одну из стран в происшествии.

Ранее иранские СМИ возложили вину за происшествие на США и "еще одну страну", исключив причастность Израиля. Однако Вашингтон оспорил это обвинение, заявив, что в воздушной атаке мог участвовать Израиль.

Реакция Украины на взрывы в Иране

Напомним, что в день атаки на иранские объекты инфраструктуры советник главы Офиса президента Михаила Подоляка написал в своем Twitter, что Иран не останется безнаказанным за помощь России в войне против Украины.

Такой комментарий возмутил Тегеран. В понедельник, 30 января, Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране.

В ответ на это спикер МИД Украины Олег Николенко в своих социальных сетях напомнил Ирану персидскую народную мудрость, которая касается сотрудничества Тегерана с Российской Федерацией: "не делай другому зла, и себе не навредишь".

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