В Варшаве говорят, что уже имеют свою роль в поддержке страны.

В Польше исключили отправку войск в Украину в рамках европейской миссии, которую продвигает президент Франции Эммануэль Макрон.

С соответствующим заявлением выступил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский во время встречи глав МИД Германии, Польши, Франции, Италии, Испании и Великобритании в Берлине, передает Rzeczpospolita. В то же время он отметил, что все, что касается Украины, не должно происходить без Украины и Европы:

"Польша имеет 600 км границы с Беларусью и Россией, мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины и, возможно, здесь наша роль, но мы не рассматриваем никакой отправки войск в Украину".

Отправка западных войск в Украину

Напомним, сегодня в Варшаву прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. По данным СМИ, он должен был обсудить с польской стороной возможность ее участия в инициативе по отправке солдат в Украину.

Видео дня

План французского лидера может заключаться в создании пяти бригад, которые будут обеспечивать стабильность линии разграничения на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: